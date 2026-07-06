В Красноярске продают хлеб с кишечной палочкой

Результаты оказались тревожными. Так, в 88 образцах обнаружено превышение допустимых норм КМАФАнМ (общего микробного числа), бактерий группы кишечных палочек и плесневых грибов. По словам экспертов, такая продукция может привести к острым кишечным отравлениям у потребителей и свидетельствует о нарушении санитарного благополучия на самих предприятиях.