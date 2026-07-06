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В Красноярске продают хлеб с кишечной палочкой

Также в хлебобулочных изделиях нашли плесневые грибы.

Источник: KrasnoyarskMedia

С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 402 образца хлебобулочных изделий и готовой кулинарной продукции, из которых в 89 случаях выявили нарушения.

В поле зрения экспертов попала продукция от местных хлебозаводов и частных предпринимателей: классический хлеб из пшеничной и ржаной муки, сдоба, изделия с начинками, а также фастфуд — гамбургеры, сэндвичи и хот-доги.

— Хлебные изделия — продукты с высоким риском порчи, и даже небольшое количество опасных микроорганизмов делает всю партию непригодной для употребления, — отмечает специалист органа инспекции Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Алёна Грязнова.

Результаты оказались тревожными. Так, в 88 образцах обнаружено превышение допустимых норм КМАФАнМ (общего микробного числа), бактерий группы кишечных палочек и плесневых грибов. По словам экспертов, такая продукция может привести к острым кишечным отравлениям у потребителей и свидетельствует о нарушении санитарного благополучия на самих предприятиях.

Также выявлен случай несоответствия рецептуры. В одном из образцов массовая доля начинки составила всего 22,6% при норме не менее 25%.