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Пермский политех выбрали для поступления 26 стобалльников

Общее количество поданных заявлений в вуз превысило 12 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В вузах Прикамья стартовала третья неделя приемной кампании. Документы от абитуриентов с этого года начали принимать по новым правилам.

В ПНИПУ подача документов на программы бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ, до 10 — для сдающих внутренние экзамены. На сайте вуза 27 июля опубликуют конкурсные списки. Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00, 7 августа объявят имена зачисленных.

Начиная с 20 июня в Пермский политех подали 12,2 тыс. заявлений. В число абитуриентов вошли 26 стобалльников. Самыми популярными направлениями бакалавриата и специалитета стали: «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», «Экономика» и «Программная инженерия».

Около недели назад в школах Перми завершился основной период сдачи ЕГЭ 2026. Сразу 27 образовательных учреждений города подготовили выпускников, набравших по 100 баллов за экзамены.