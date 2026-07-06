Пермский политех выбрали для поступления 26 стобалльников

В ПНИПУ подача документов на программы бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ, до 10 — для сдающих внутренние экзамены. На сайте вуза 27 июля опубликуют конкурсные списки. Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершится 5 августа в 14:00, 7 августа объявят имена зачисленных.