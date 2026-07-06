Сотрудники лесничества провели занятие в лагере «Дубки» в Татарстане

Занятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Дубки» организовали сотрудники Алькеевского лесничества в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан.
В ходе встречи руководитель-лесничий Евгений Мулинов и участковый лесничий Базарно-Матаковского участкового лесничества Рафис Фасахов рассказали ребятам о лесах, проводимых лесокультурных и лесохозяйственных и лесозащитных работах. Также дети узнали о профессиях лесного профиля.
Кроме того, специалисты показали современное профессиональное оборудование, которое используется в их ежедневной работе: возрастной бурав, навигатор, эклиметр, нивелир, буссоль, мерную ленту и другое. Особое внимание было уделено охране лесов от пожаров. Завершилось мероприятие практическим мастер-классом по посадке саженцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.