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Сотрудники лесничества провели занятие в лагере «Дубки» в Татарстане

Дети посадили саженцы и познакомились с профессиональным оборудованием.

Источник: Национальные проекты России

Занятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Дубки» организовали сотрудники Алькеевского лесничества в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан.

В ходе встречи руководитель-лесничий Евгений Мулинов и участковый лесничий Базарно-Матаковского участкового лесничества Рафис Фасахов рассказали ребятам о лесах, проводимых лесокультурных и лесохозяйственных и лесозащитных работах. Также дети узнали о профессиях лесного профиля.

Кроме того, специалисты показали современное профессиональное оборудование, которое используется в их ежедневной работе: возрастной бурав, навигатор, эклиметр, нивелир, буссоль, мерную ленту и другое. Особое внимание было уделено охране лесов от пожаров. Завершилось мероприятие практическим мастер-классом по посадке саженцев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.