В парках «Россия — Моя история» отметят День семьи, любви и верности

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, проходят в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране с 1 по 12 июля. Для посетителей подготовлены семейные фестивали и тематические экскурсии, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Яркими событиями праздничной недели станут семейные фестивали «Проводник смыслов» в мобильных исторических парках «Россия — Моя история». В Евпатории фестиваль пройдет 4 июля, а 8 июля — в Ростове-на-Дону. Гостей обоих городов ждут экскурсии, исторические викторины, творческие мастер-классы, VR-путешествия, детские игровые площадки и встречи с робособакой Акселем. Для многодетных семей и молодоженов июля подготовлены памятные сувенирные подарки.
Особое внимание в этом году уделено уникальным практикам для семей. Например, в Твери на базе исторического парка работает «Комната примирения» — первое подобное пространство в Тверской области, где профессиональные медиаторы, психологи и юристы помогают решать семейные вопросы. А исторические парки в Ставрополе и Пятигорске официально являются площадками для государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.
«В основе крепкой семьи лежат любовь и верность, которые являются главными ценностями для каждого человека. Этот праздник напоминает нам о важности сохранения семейных уз и традиций, о том, что семья — это не просто опора для человека, но и фундамент всего общества. Мы в исторических парках стремимся через наши программы донести до посетителей, особенно до молодого поколения, что любовь и верность — та основа, на которой строится счастливая жизнь, и мы рады, что можем показать это через призму истории нашей страны», — отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия — моя история», управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.
Каждый регион подготовил свою праздничную программу. Например, в Ростове-на-Дону 8 июля состоится семейный фестиваль «Проводник смыслов». В Перми в этот же день пройдет сборная экскурсия по экспозиции «Романовы». В Казани 11−12 июля все желающие смогут принять участие в тематических экскурсиях «Брак и семья в Древней Руси» и «Искусство Древней Руси», а также в мастер-классе по изготовлению семейного оберега.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.