В парках «Россия — Моя история» отметят День семьи, любви и верности

«В основе крепкой семьи лежат любовь и верность, которые являются главными ценностями для каждого человека. Этот праздник напоминает нам о важности сохранения семейных уз и традиций, о том, что семья — это не просто опора для человека, но и фундамент всего общества. Мы в исторических парках стремимся через наши программы донести до посетителей, особенно до молодого поколения, что любовь и верность — та основа, на которой строится счастливая жизнь, и мы рады, что можем показать это через призму истории нашей страны», — отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия — моя история», управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.