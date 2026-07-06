Шесть человек утонули в Нижегородской области за неделю

Шесть жителей Нижегородской области утонули на водоемах региона за неделю с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Всего спасатели чрезвычайного ведомства зарегистрировали семь происшествий на воде. Специалисты МЧС напомнили о правилах безопасности при купании — нельзя заходить в воду в незнакомом месте, кататься на лодке без спасательного жилета, оставлять детей без присмотра.
Напомним, семилетний мальчик утонул в пруду у деревни Ивонькино в Борском округе. Тело погибшего достал из воды водолаз.
Ранее сообщалось, что утонувшего из соседнего региона нашли в реке Нижегородской области. Тело мужчины обнаружили в реке Велетьме.