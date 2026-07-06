Ночные маршруты автобусов оказались популярны у нижегородцев

В ЦРТС отметили, что нижегородцы и гости города положительно оценили запуск ночных автобусов. По отзывам пассажиров, они стали удобной и более доступной альтернативой такси после концертов, фестивалей, спектаклей и других вечерних мероприятий. Напомним, ночные маршруты начали работать с 1 июня в рамках летнего транспортного обслуживания.