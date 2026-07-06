Ночные маршруты автобусов оказались популярны у нижегородцев

Ночные автобусные маршруты в Нижнем Новгороде показали высокую востребованность уже в первый месяц работы. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).
Самым популярным стал маршрут № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”», которым в июне воспользовались 8 787 пассажиров. На втором месте оказался маршрут № 160 «Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”» с 6 763 пассажирами, на третьем — маршрут № 180 «ЗКПД-4 — Микрорайон “Цветы”», перевёзший 6 269 человек. Маршрут № 190 «ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”» обслужил 3 315 пассажиров.
В ЦРТС отметили, что нижегородцы и гости города положительно оценили запуск ночных автобусов. По отзывам пассажиров, они стали удобной и более доступной альтернативой такси после концертов, фестивалей, спектаклей и других вечерних мероприятий. Напомним, ночные маршруты начали работать с 1 июня в рамках летнего транспортного обслуживания.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород обсуждает отмену бумажных билетов в общественном транспорте.