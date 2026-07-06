Погибшего в Курской области сотрудника ОМОН Росгвардии представили к госнаграде

«Не все до конца понимают, что такое дистанционные атаки. При помощи различных средств разбрасывают мины, которые далее срабатывают дистанционно и взрываются при приближении к ним людей. В том числе срабатывают и на металл», — пояснил на заседании Александр Хинштейн.