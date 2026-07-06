Водителя, сбившего насмерть мальчика в Прибрежном, несколько раз ловили пьяным за рулём

Водитель, который сбил мать с двумя детьми в Прибрежном, в результате чего погиб трёхлетний мальчик, несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности за езду в пьяном виде. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает региональное УМВД, комментируя возбуждение уголовного дела против фигуранта инцидента.