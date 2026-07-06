Рев моторов и адреналин: как прошли кольцевые гонки на Нижегородском кольце

Четвёртый этап Российской серии кольцевых гонок прошел в Нижегородской области. Рёв моторов, запах жженой резины, драйв и адреналин — в минувшие выходные болельщики стали свидетелями бескомпромиссной борьбы на трассе Нижегородского кольца. Как прошли соревнования, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Борьба характеров.
Первой стартовала гонка классов «Туринг-Лайт» и S1600. Борьба была напряжённой, но если с лидером всё определилось довольно уверенно, то за второе и третье места развернулась настоящая битва.
Первое место завоевал Пётр Плотников под номером № 55 на VW Polo VI 1.4T — чистая, собранная работа без шансов для соперников. А вот судьба серебра и бронзы решалась в упорном противостоянии. Гонщики под номерами № 43 — Андрей Масленников на Audi A1 8X и № 24 — Кирилл Зиновьев на Audi A1 Sportback шли колесо в колесо, заставляя трибуны замирать. В итоге вторым финишировал Масленников, бронза досталась Зиновьеву.
Молитва помогает.
После такого начала адреналин на автодроме зашкаливал. Но впереди был второй старт дня — заезд класса «Спортпрототип CN», где на трассу вышли Shortcut 527 и Legends EVO+600.
Пока до старта оставалось пять минут, мне удалось поймать участника заезда Антона Рыбкина из Новокузнецка. У каждого гонщика есть свои ритуалы: кто-то надевает носки с определённой ноги, кто-то кладёт монетку под пятку. Антону помогает молитва. «Отче наш», негромко, про себя. Говорит, успокаивает.
Взгляд из боксов.
Пока зрители сидели в ожидании следующего заезда участников, я отправилась туда, где побед не видно, но без них они невозможны — в техническую зону. Механик Павел — яркий пример того, что автоспорт держится не только на мастерстве пилотов, но и на смекалке тех, кто остаётся в тени. За время его работы чего только не случалось — и разъем соскакивал с аккумулятора прямо во время заезда, и топливные шлаги приходилось заделывать с помощью гильз и скотча.
Мастер спорта в роли споттера.
Тем временем на стартовой решётке готовились к борьбе и те, кто сам за руль в этот день не садился, но от кого результат зависит не меньше. Мне удалось буквально на пару минут остановить для разговора Кирилла Ладыгина — российского автогонщика, мастера спорта, победителя Европейской серии Ле-Ман в классе GTC (2013) и шестнадцатикратного чемпиона России по автоспорту. Сегодня он осваивает новые роли — представляет третий класс и работает споттером у гонщика Александра, который стартует с шестой позиции.
«Надеюсь, он привезёт хороший результат на финиш, — поделился автогонщик. — А болельщикам я хочу пожелать хорошей зрелищной борьбы, чтобы получить массу положительных эмоций».
Кирилл Ладыгин рассказал, что в автоспорте он с пяти лет и ни разу его не покидал. А самым важным достижением в карьере считает третье место со своей командой SMP Racing в составе легендарного экипажа — Виктора Шайтара, Михаила Алёшина и Виталия Петрова.
Русский характер.
А потом был шоу-заезд. Тот самый, ради которого многие задержались на трибунах. Спортпрототип BR03 под управлением Виталия Петрова — машина, от которой невозможно оторвать взгляд. Я снова отправилась к механику и узнала, в чем уникальность этого автомобиля.
«Это русский гоночный болид, — пояснил механик. — Собран полностью из российских материалов и российскими механиками».
Под капотом у болида — около 500 лошадиных сил. В 2023 году экипаж Виталия Петрова и Сергея Сироткина именно на BR03 завоевал Кубок России по гонкам на выносливость (СМП РСКГ Эндуранс). Так что перед нами был не просто яркий автомобиль, а машина с победной родословной. От рева её мотора закладывало уши, что не спасали даже беруши.
Юлия Тарасова.