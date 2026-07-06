Рев моторов и адреналин: как прошли кольцевые гонки на Нижегородском кольце

Пока зрители сидели в ожидании следующего заезда участников, я отправилась туда, где побед не видно, но без них они невозможны — в техническую зону. Механик Павел — яркий пример того, что автоспорт держится не только на мастерстве пилотов, но и на смекалке тех, кто остаётся в тени. За время его работы чего только не случалось — и разъем соскакивал с аккумулятора прямо во время заезда, и топливные шлаги приходилось заделывать с помощью гильз и скотча.