Юбилейная конференция «ИнфоХаб» работала в Хабаровске на двух площадках

— У нас уже пятая по счету конференция — это маленький юбилей и маленькая победа. В этот раз мы столкнулись с новым вызовом — нужно было принять более 600 участников. Мы выбрали не одну, а две совершенно разные площадки — чтобы каждая из них подарила участникам свой уникальный опыт, атмосферу и возможности для общения. Кроме того, мы расширили программу «ИнфоХаба» и организовали четыре параллельных трека с определенной спецификой, в том числе по актуальным вопросам ИТ и инфобеза для муниципальных образований, медицинских учреждений, малого и среднего предпринимательства, — рассказал генеральный директор компании «МАСКОМ-Техлайн» Дмитрий Семченко.