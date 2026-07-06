Юбилейная конференция «ИнфоХаб» работала в Хабаровске на двух площадках

В Хабаровске прошла конференция «ИнфоХаб 2026» — крупнейшее событие в сфере информационной безопасности на Дальнем Востоке, организованное системным интегратором — компанией «МАСКОМ-Техлайн» при поддержке министерства цифрового развития и связи Хабаровского края.
В течение двух дней специалисты по кибербезу, представители государственных и надзорных органов, бизнеса и технологических компаний со всей страны обсуждали проблемы отрасли и новации нормативной базы. Они обменивались мнениями в дискуссиях, получали знания на мастер-классах и лекциях, оттачивали профессиональные навыки в ходе учений на киберполигоне, тестировали российские ИТ-решения, знакомились с программным обеспечением, коммутационным и печатным оборудованием, компьютерами и серверами российских производителей.
— У нас уже пятая по счету конференция — это маленький юбилей и маленькая победа. В этот раз мы столкнулись с новым вызовом — нужно было принять более 600 участников. Мы выбрали не одну, а две совершенно разные площадки — чтобы каждая из них подарила участникам свой уникальный опыт, атмосферу и возможности для общения. Кроме того, мы расширили программу «ИнфоХаба» и организовали четыре параллельных трека с определенной спецификой, в том числе по актуальным вопросам ИТ и инфобеза для муниципальных образований, медицинских учреждений, малого и среднего предпринимательства, — рассказал генеральный директор компании «МАСКОМ-Техлайн» Дмитрий Семченко.
Информационная безопасность и технологический суверенитет — основные цели президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов стало одной из важнейших задач для регионов.
— Конечно, самое главное сейчас — выполнение задач профильного национального проекта. Это импортозамещение и полный переход на отечественные программные и аппаратные средства защиты, а еще подготовка специалистов для отрасли. Ежегодная конференция «ИнфоХаб» дает возможность собрать и объединить в одном месте лучших из лучших по тематике информационной безопасности. В эти дни в Хабаровске полный набор профессионалов — от ведущих экспертов и представителей регулятора до специалистов по инфобезу, — отметил глава краевого министерства цифрового развития и связи региона Евгений Демин.
Фото: Урал Гареев / ООО «МАСКОМ-Техлайн».
Впервые генеральным партнером «ИнфоХаба» выступила «Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере инфобеза и цифровой приватности с 1997 года. Компания представила в Хабаровске свой продукт «Касперский ОС».
— Для нас важна и сама конференция, и наше участие в ней. Поэтому от «Лаборатории Касперского» приехали сразу пять человек. На мероприятиях в регионах мы получаем большой практический опыт и много обратной связи. К нашему стенду активно подходят не только представители компаний, не только представители власти, но и студенты. Это очень важно, потому что у молодежи есть возможность взаимодействовать с реальным кибербезом, — подчеркнула региональный представитель «Лаборатории Касперского» по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам Оксана Артемьева.
На конференции она представила презентацию в формате новостей кибербеза — глобальных и российских, рассказав о заражениях стилерами через установку ПО из недоверенных источников, кражах учетных записей через сервис Steam, публикациях поддельных ссылок на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу через чат-боты и других кейсах. Упомянула Оксана Артемьева и о новых продуктах «Лаборатории Касперского».
Анастасия Булгакова, заместитель директора департамента проектирования автоматизированных информационных систем «МАСКОМ-Техлайн», выступила с докладом «Определение негативных событий», сделав подробный разбор методических рекомендаций Минцифры РФ по формированию перечня недопустимых событий для обеспечения непрерывности операционной деятельности организаций. Она подробно остановилась на всех шести этапах этой процедуры, направленной на предотвращение серьезных кибератак.
В этом году программа конференции традиционно включала доклады экспертов и выступления регуляторов — представителей управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) по ДФО.
Так, заместитель руководителя управления ФСТЭК Николай Лебедев посвятил свой доклад изменениям в нормативной базе и законодательстве об инфобезе. Ключевым акцентом его выступления стала реализация требований нового приказа ФСТЭК № 117 (вступившего в действие с 1 марта 2026 года) в ГИС, ИС госорганов, государственных унитарных предприятий, госучреждений. Приказ регламентирует вопросы защиты информации в современных условиях.
Фото: Урал Гареев / ООО «МАСКОМ-Техлайн».
Николай Лебедев разъяснил практические шаги по исполнению приказа. Он остановился на требованиях регулятора к защите критической информационной инфраструктуры (КИИ), переходе на отечественные аппаратные и программные решения в соответствии с курсом на IT-суверенитет, методах реагирования на киберинциденты. Речь в докладе шла и о практике применения новых методик ФСТЭК России, в частности о недавно утвержденной методике по защите информации в информационных системах и изменениях в правилах категорирования объектов КИИ в РФ.
Основным событием деловой программы «ИнфоХаба» стала пленарная сессия «Ключевые задачи в сфере защиты информации на 2026 год» с участием специалистов и экспертов из разных регионов. Во второй день на площадке кинотеатра «М-Синема» работал лекторий, проходили мастер-классы, соревнования на киберполигоне, было и неформальное общение участников конференции с коллегами и экспертами.