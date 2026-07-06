Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские школьники стали участниками Международной олимпиады по физике

В этом году состязания проходят в Республике Колумбии.

Источник: Национальные проекты России

Пять школьников из России поборются за победу в 56-й Международной олимпиаде по физике, которая стартовала 4 июля в городе Букараманге Республики Колумбии. Ребята принимают участие в соревновательных турах в очном формате, сообщили в Минпросвещения РФ.

В состав сборной команды нашей страны вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников: Александр Ахремов, Богдан Яйцевский и Ярослав Доброхвалов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 Калининграда и Иван Пругло из столичной школы № 179. Возглавляет российскую делегацию директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко.

«Школьники достаточно собраны и хорошо справляются с заданиями. Ребята настроены на победу, и у меня хорошие ожидания от их выступления. Мы всегда надеемся на максимальный результат», — отметил Виталий Шевченко.

Соревновательные туры продлятся до 12 июля. Как ожидается, всего в олимпиаде примут участие представители 91 страны, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Японию и другие.

Международная олимпиада по физике (IPhO) — это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году состязание прошло во Франции и объединило более 400 участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше