Российские школьники стали участниками Международной олимпиады по физике

Пять школьников из России поборются за победу в 56-й Международной олимпиаде по физике, которая стартовала 4 июля в городе Букараманге Республики Колумбии. Ребята принимают участие в соревновательных турах в очном формате, сообщили в Минпросвещения РФ.
В состав сборной команды нашей страны вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников: Александр Ахремов, Богдан Яйцевский и Ярослав Доброхвалов из физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 Калининграда и Иван Пругло из столичной школы № 179. Возглавляет российскую делегацию директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко.
«Школьники достаточно собраны и хорошо справляются с заданиями. Ребята настроены на победу, и у меня хорошие ожидания от их выступления. Мы всегда надеемся на максимальный результат», — отметил Виталий Шевченко.
Соревновательные туры продлятся до 12 июля. Как ожидается, всего в олимпиаде примут участие представители 91 страны, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Японию и другие.
Международная олимпиада по физике (IPhO) — это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году состязание прошло во Франции и объединило более 400 участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.
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