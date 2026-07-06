Российские школьники стали участниками Международной олимпиады по физике

Международная олимпиада по физике (IPhO) — это ежегодный международный интеллектуальный турнир для учащихся средних школ. В 2025 году состязание прошло во Франции и объединило более 400 участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали пять медалей: три золотые и две серебряные.