Белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались

В Мядельском районе погиб мужчина, приехавший в гости к родственникам сожительницы. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
В милицию о смерти мужчины заявил фельдшер скорой медицинской помощи. Было установлено, что мужчина 1987 года рождения скончался, употребив в пищу неизвестное растение.
Сожительница погибшего рассказала, что они приехали в Мядельский район к ее родственникам. Мужчина, вел здоровый образ жизни, а также увлекался сбором целебных трав. В день трагедии они вместе гуляли вдоль реки, и мужчина нашел у воды незнакомое растение. Сожитель вырвал растение с корнем, понюхал его, отметив сладковатый запах, и решил использовать в салате. Дома он приготовил салат, добавил найденный корень и предложил всем угощаться, но родственники его есть не стали.
Причиной смерти мужчины стало острое отравление растительным ядом растения. Фото: ГКСЭ.
Через час после трапезы мужчина почувствовал себя плохо, потом у него начались судороги и тошнота. Сожительница вызвала скорую помощь, но к приезду медиков он был уже мертв.
Проводилась судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что причиной смерти стало острое отравление вехом ядовитым или цикутой. В крови погибшего этилового спирта обнаружено не было.
— Корни и корневища цикуты содержат высокую концентрацию цикутотоксина — мощного нейротоксина, который мгновенно поражает центральную нервную систему, действуя как сильнейший судорожный яд, — подчеркнули в ГКСЭ.
Это растение смертельно опасно для человека. Также оно имеет обманчивый внешний вид и запах растения за счет приятного аромата и сладковатого вкуса.
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