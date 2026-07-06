Белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались

Сожительница погибшего рассказала, что они приехали в Мядельский район к ее родственникам. Мужчина, вел здоровый образ жизни, а также увлекался сбором целебных трав. В день трагедии они вместе гуляли вдоль реки, и мужчина нашел у воды незнакомое растение. Сожитель вырвал растение с корнем, понюхал его, отметив сладковатый запах, и решил использовать в салате. Дома он приготовил салат, добавил найденный корень и предложил всем угощаться, но родственники его есть не стали.