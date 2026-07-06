В дни проведения Дягилевского фестиваля потребительская активность пермяков и гостей города увеличилась на 700 миллионов рублей

«Проведение событий такого масштаба — это катализатор развития региона. Мы видим, что аудитория Дягилевского фестиваля с каждым годом расширяется и выходит далеко за пределы Перми, привлекая туристов со всей страны. Это доказывает, что культурный потенциал города становится настоящим драйвером экономики, стимулируя туристический поток и потребительскую активность».