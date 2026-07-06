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Круг получателей медицинских справок расширят с 1 сентября

Документы разрешат выдавать не только пациентам, но и их близким родственникам.

Источник: Нижегородская правда

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений. Эти изменения расширяют круг лиц, которые могут получить такие документы, сообщает ТАСС.

В соответствии с новым приказом Минздрава, вводится понятие «близкие родственники», что позволяет более чётко определить, кто может получить медицинские документы. Также предусмотрена возможность передачи справок и заключений другим лицам, если это необходимо.

Важно отметить, что теперь медицинские заключения могут быть оформлены в произвольной форме, за исключением случаев, когда законодательство требует иного формата.

Кроме того, исключена необходимость получения согласия пациента на выдачу справки в электронном виде. Это упрощает процесс получения документов и делает его более удобным для всех сторон.

Одним из основных нововведений является то, что справки и заключения теперь могут быть выданы только на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента. Это гарантирует точность и достоверность выдаваемых документов, а также защищает личные данные пациентов.