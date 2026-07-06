Правила упаковки товаров могут измениться в магазинах Воронежской области

В магазинах Воронежской области могут измениться правила упаковки товаров. Проект закона, запрещающего сохранять прежние габариты упаковки при изменении веса или объёма продукции, будет внесён в Госдуму группой депутатов одной из парламентских фракций. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить введения в заблуждение потребителей, которые всё чаще сталкиваются с таким явлением, как шринкфляция — уменьшением количества или веса товара внутри упаковки при сохранении параметров самой упаковки и цены.
Проект закона предусматривает четкие требования к упаковке товаров. В частности, производитель будет обязан крупным шрифтом указывать массу или объём товара на лицевой стороне упаковки. Аналогичные требования придётся выполнять и магазинам. Им нужно будет крупно писать на ценнике товара его массу или объём.
По мнению авторов законопроекта, эти меры помогут покупателям не стать жертвами обмана.