Правила упаковки товаров могут измениться в магазинах Воронежской области

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить введения в заблуждение потребителей, которые всё чаще сталкиваются с таким явлением, как шринкфляция — уменьшением количества или веса товара внутри упаковки при сохранении параметров самой упаковки и цены.