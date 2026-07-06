В Нарьян-Маре впервые состоится молодежный форум «Арктика. Лед тронулся»

Молодежный форум «Арктика. Лед тронулся» впервые будет проходить в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа с 17 по 22 августа по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
В первый день участников ждут экскурсии по городу и местным музеям, погружение в культуру Ненецкого автономного округа, знакомство друг с другом и определение плана работы. Ключевой темой форума станет Год единства народов России: участники увидят театрализованную легенду, которая перенесет их в древние времена и ближе познакомит с традициями ненецкого народа. Второй день программы форума откроет пленарная дискуссия «Социальный лифт за полярным кругом: почему Арктика дает шанс быстрее, чем мегаполис».
Ежедневно участники будут работать в командах: им предстоит создать стандарт качества жизни в Арктике. Команды будут организованы по 11 направлениям: экология, образование, медицина, бизнес, молодежная политика, культура, медиа, безопасность, спорт и здоровый образ жизни, туризм, государственное и муниципальное управление. Лучшие идеи войдут в региональные программы развития Ненецкого автономного округа, а молодые специалисты смогут получить приглашение на стажировку в регионе.
Деловую программу третьего дня откроет сессия «Герои Севера». В этот же день пройдет экстремальный забег с препятствиями «Нэрм мэбита» (Полярные богатыри), будут организованы площадки в национальном стиле, мастер-классы и рыбалка. Четвертый день будет посвящен вопросам сохранения природного и культурного наследия Арктики. В заключительный день форума состоится диалог «Какие профессии нужны Арктике?» и ярмарка вакансий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.