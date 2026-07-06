В Нарьян-Маре впервые состоится молодежный форум «Арктика. Лед тронулся»

В первый день участников ждут экскурсии по городу и местным музеям, погружение в культуру Ненецкого автономного округа, знакомство друг с другом и определение плана работы. Ключевой темой форума станет Год единства народов России: участники увидят театрализованную легенду, которая перенесет их в древние времена и ближе познакомит с традициями ненецкого народа. Второй день программы форума откроет пленарная дискуссия «Социальный лифт за полярным кругом: почему Арктика дает шанс быстрее, чем мегаполис».