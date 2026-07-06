Сбитая в Калининграде женщина находится в удовлетворительном состоянии

В воскресенье в Калиниграде 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Как уточняли РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.