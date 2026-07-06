Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитая в Калининграде женщина находится в удовлетворительном состоянии

Сбитая с детьми в Калининграде женщина находится в удовлетворительном состоянии.

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Женщина, сбитая на тротуаре в Калининграде вместе с двумя детьми, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

«Состояние мамы удовлетворительное. Госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье в Калиниграде 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Как уточняли РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что его неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше