В Нижнем Новгороде в 2026 году не было эвакуаций самокатов на штрафстоянку

Ни один самокат кикшеринга в Нижнем Новгороде не был отправлен на штрафстоянку с начала сезона 2026 года. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
В рамках соглашений между мэрией и операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ) сервисы обязаны в течение 2 часов с момента получения уведомления о нахождении самоката вне зоны парковки переместить его на стоянки, определённые городской администрацией.
Как пишет «Бизнес News», все оставленные за пределами разрешённых площадок самокаты возвращали в установленные два часа, и эвакуация техники на штрафстоянки не потребовалась.
Отметим, что с начала текущего сезона операторы кикшеринга заблокировали свыше 900 пользователей, более 400 предупреждений и штрафов за нарушение публичной оферты.
Напомним, более 20 зон с запретом на движение СИМ действует в Нижнем Новгороде.