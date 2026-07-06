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В Нижнем Новгороде в 2026 году не было эвакуаций самокатов на штрафстоянку

Операторы кикшеринга успевают вовремя возвращать самокаты на стоянки.

Источник: Время

Ни один самокат кикшеринга в Нижнем Новгороде не был отправлен на штрафстоянку с начала сезона 2026 года. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

В рамках соглашений между мэрией и операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ) сервисы обязаны в течение 2 часов с момента получения уведомления о нахождении самоката вне зоны парковки переместить его на стоянки, определённые городской администрацией.

Как пишет «Бизнес News», все оставленные за пределами разрешённых площадок самокаты возвращали в установленные два часа, и эвакуация техники на штрафстоянки не потребовалась.

Отметим, что с начала текущего сезона операторы кикшеринга заблокировали свыше 900 пользователей, более 400 предупреждений и штрафов за нарушение публичной оферты.

Напомним, более 20 зон с запретом на движение СИМ действует в Нижнем Новгороде.