Полиция завела дело на пьяного водителя, который насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Прибрежном

Полиция завела уголовное дело на пьяного водителя «Мерседеса», который насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в микрорайоне Прибрежном. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«5 июля 2026 года около 17 часов 40 минут в Калининграде на улице Заводской в районе дома № 2 произошло дорожно-транспортное происшествие. 36-летний водитель, управляя автомобилем “Мерседес”, нарушил скоростной режим, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил наезд на семью из трёх человек. В результате ДТП трёхлетний мальчик скончался на месте происшествия. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.
Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Специалисты выяснили, что он находился в состоянии опьянения. Приборы показали содержание алкоголя 0,6 мг/л. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде и лишали прав.
Так, в 2016 году на водителя заводили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В июле 2025-го он привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП ПФ за непрохождение медицинского освидетельствования. Ему вынесли штраф в размере 45 тысяч рублей.
Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчину временно поместили в изолятор. Решается вопрос о мере пресечения.