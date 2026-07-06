Полиция завела дело на пьяного водителя, который насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Прибрежном

«5 июля 2026 года около 17 часов 40 минут в Калининграде на улице Заводской в районе дома № 2 произошло дорожно-транспортное происшествие. 36-летний водитель, управляя автомобилем “Мерседес”, нарушил скоростной режим, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил наезд на семью из трёх человек. В результате ДТП трёхлетний мальчик скончался на месте происшествия. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.