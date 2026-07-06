В Волгограде в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая годовалого ребенка, пострадали после того, как автомобиль перевернулся Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.
По информации полиции, вчера в 23.45 на третьей продольной магистрали в Волгограде водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего машина перевернулась.
«В результате два пассажира автомобиля Volkswagen от полученных травм скончались на месте, ещё четыре человека, включая годовалого ребёнка, доставлены в медучреждение», — говорится в регионального главка полиции в канале на платформе «Макс».