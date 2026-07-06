В Красноярске скончалась журналистка и поэтесса Светлана Филиппова

Ушла из жизни красноярская журналистка и поэтесса Светлана Филиппова, сообщили в краевом агентстве печати и массовых коммуникаций.
Светлана Филиппова работала корреспондентом в газетах и на радио, писала стихи и песни, принимала участие в движении КВН. Более 20 лет она посвятила работе в газете «Городские новости», где проявила себя как талантливый очеркист и репортер.
Коллеги вспоминают, что Светлана умела рассказывать о культуре так, что после ее материалов читатели сами хотели посетить выставки и познакомиться с творчеством художников.
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Филипповой.
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