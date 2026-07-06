Жителей Красноярского края предупредили о ливнях и сильном ветре

Завтра, 7 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами пройдут сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
Кроме того, ночью 7 июля в Красноярске ожидается сильный дождь, гроза. В Эвенкийском муниципальном округе местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
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