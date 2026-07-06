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Самый высокий именинник: жираф Астана празднует 16-летие

Сегодня, 6 июля 2026 года, особенная красавица зоопарка Шымкента — жираф Астана — отмечает свой день рождения. Родившись в 2010 году, самое высокое наземное животное в мире, празднует свое 16-летие, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Почему «Астана».

Как уточнили в администрации зоопарка Шымкента, это не просто имя.

Жираф получил его в честь Астаны, так как родился в один день с праздником Дня столицы, и это имя было дано ему в знак уважения.

Астана, подчеркнули в парке, особенный жираф, который покорил сердца посетителей своей высокой осанкой, грациозной походкой и спокойным нравом.

3 июля 2026 года стало известно, что в зоопарке Алматы впервые почти за двадцать лет произошло пополнение у енотов-полоскунов — у пары Арчи и Беллы родились три детеныша.