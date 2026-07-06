Самый высокий именинник: жираф Астана празднует 16-летие

Почему «Астана».
Как уточнили в администрации зоопарка Шымкента, это не просто имя.
Жираф получил его в честь Астаны, так как родился в один день с праздником Дня столицы, и это имя было дано ему в знак уважения.
Астана, подчеркнули в парке, особенный жираф, который покорил сердца посетителей своей высокой осанкой, грациозной походкой и спокойным нравом.
3 июля 2026 года стало известно, что в зоопарке Алматы впервые почти за двадцать лет произошло пополнение у енотов-полоскунов — у пары Арчи и Беллы родились три детеныша.