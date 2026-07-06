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На улице Береговой в Ростове срубят почти 30 деревьев

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В Ростове на улице Береговой проведут санитарные работы с зелёными насаждениями. На участке от Богатяновского спуска до Газетного переулка планируют срубить 28 деревьев и обрезать кроны ещё у 41 дерева.

Деревья под вырубку признаны старыми или больными. Цель обрезки — удалить сухие, повреждённые и неправильно растущие ветви, чтобы улучшить состояние насаждений.

На работы из городского бюджета выделено 1,3 млн рублей. В перечень мероприятий входят выкорчёвка пней, засыпка ям и вывоз остатков древесины.

Срок исполнения контракта — до 7 декабря 2026 года (возможно досрочное завершение). Заказчик — управление благоустройства и лесного хозяйства администрации города — сохраняет право требовать устранения выявленных недостатков после проверок компетентных органов.