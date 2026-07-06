В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем на тротуаре

В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В региональном УМВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,6мг/л).