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В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем на тротуаре

Девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде, все еще в коме.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде вместе с мамой и братом, находится в тяжелом состоянии в коме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

«Девочка в тяжелом состоянии, все еще в коме», — сказали в пресс-службе.

Утром в понедельник в минздраве уточнили РИА Новости, что мама детей в удовлетворительном состоянии. Она госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.

В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В региональном УМВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,6мг/л).

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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