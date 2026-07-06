В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем на тротуаре

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде вместе с мамой и братом, находится в тяжелом состоянии в коме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
«Девочка в тяжелом состоянии, все еще в коме», — сказали в пресс-службе.
Утром в понедельник в минздраве уточнили РИА Новости, что мама детей в удовлетворительном состоянии. Она госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В региональном УМВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,6мг/л).
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).