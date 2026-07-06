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Росгвардейцы изъяли у калининградцев 226 единиц оружия с начала года

С начала 2026 года сотрудники Росгвардии провели 1515 проверок владельцев оружия по месту жительства. Выявлено 265 нарушений, нарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 226 единиц оружия. Ещё 233 единицы жители региона сдали добровольно. Также проведено 35 проверок в частных охранных организациях, выявлено 26 нарушений. Росгвардия напоминает:…

Источник: Янтарный край

С начала 2026 года сотрудники Росгвардии провели 1515 проверок владельцев оружия по месту жительства. Выявлено 265 нарушений, нарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 226 единиц оружия. Ещё 233 единицы жители региона сдали добровольно.

Также проведено 35 проверок в частных охранных организациях, выявлено 26 нарушений.

Росгвардия напоминает: перерегистрировать оружие необходимо за 30 суток до окончания срока разрешения. Сделать это можно в подразделении лицензионно-разрешительной работы по месту жительства или через портал госуслуг.