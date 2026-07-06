Энергетики «Т Плюс» готовят теплосети города Перми к работе в следующем отопительном сезоне

Важно: если после завершения работ горячая вода в квартире так и не появилась, звонить нужно в свою УК или ТСЖ. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по номеру 8 (342) 259−39−98 или на специализированный портал tss.tplusgroup.ru/.