Детям и подросткам стал доступен бесплатный сервис психологической помощи «Поговорим?»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России заработал бесплатный сервис психологической помощи «Поговорим?». Платформа создана в рамках «Движения Первых» и помогает детям и подросткам получить поддержку в сложных жизненных ситуациях.
Обратиться можно при стрессе, выгорании, буллинге, конфликтах с родными, друзьями или школьным окружением. Также специалисты готовы помочь, если ребенку трудно справиться с тревожными мыслями, эмоциями или просто нужно выговориться.
Сервис работает круглосуточно, анонимно и конфиденциально. Поддержку оказывают подготовленные специалисты, психологи и кураторы.
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