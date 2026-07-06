Различные классы пожароопасности установились в нижегородских лесах

Первый-третий и местами четвертый класс пожароопасности фиксируются в лесах на территории Нижегородской области. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в мессенджере МАХ.
I класс пожароопасности (КПО) полностью действует в лесах Нижнего Новгорода, Чкаловска, а также Балахнинского, Большемурашкинского, Вачского, Володарского, Дальнеконстантиновского, Княгининского, Навашинского, Павловского и Сосновского муниципальных округов.
Что касается 2-го КПО, то он частично затронул Арзамас, Выксу, Дзержинск, Кулебаки, Бор, Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Воротынский, Городецкий, Краснооктябрьский, Лысковский, Перевозский, Пильнинский, Сергачский и Спасский округа, а полностью — Большеболдинский и Сеченовский округа.
В лесах Первомайска, Вознесенского, Воскресенского, Гагинского, Дивеевского, Ковернинского, Починковского, Семеновского, Сокольского и Шатковского округов частично действует III класс пожароопасности, а в лесах Сарова, Шахуньи, Варнавинского, Ветлужского, Краснобаковского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского и Шарангского округов — полностью.
На территории Лукояновского муниципального округа полностью действует IV КПО.
На сайте Минлесхоза Нижегородской области в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов.
Ранее сообщалось, что фотоловушка запечатлела кабанов в Тоншаевском округе.