Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто всеми силами затягивает украинский конфликт, пишет БелТА.
Так, белорусский лидер указал на лицемерно декларируемую приверженность миру Европейского союза, который при этом открыто взял курс на милитаризацию.
— Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока», — рассказал он.
При этом главным очагом напряженности в регионе Лукашенко назвал украинский конфликт, и раскрыл, кто его затягивает.
— «Партия войны» всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная «партия войны», — констатировал глава Беларуси.
Еще Лукашенко указал на непрекращающуюся гибридную войну против Беларуси, использование экономического диктата, политического и информационного прессинга, активного шпионажа и провокаций на южных границах. Белорусский президент уверен, что отдельные западные политики раздражены самостоятельностью и независимостью Беларуси, союзом с Россией и приверженностью республики к мирному урегулированию украинского конфликта.
— Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет, — заключил белорусский президент, обратившись к выпускникам высших военных учебных заведений и высшему офицерскому составу.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о политической мудрости экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Накануне Александр Лукашенко обратился к руководству Венесуэлы, сказав о беспрецедентной агрессии.