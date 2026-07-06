Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт

— Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет, — заключил белорусский президент, обратившись к выпускникам высших военных учебных заведений и высшему офицерскому составу.