Сергей Собянин: В Печатниках будет построен образовательный комплекс

«В Печатниках, на ул. Южнопортовая, будет построен образовательный комплекс. Он расположится недалеко от двух новостроек, которые возводятся по программе реновации. Дошкольный блок разместится в трeхэтажной части здания, школа — в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа — 500 учеников», — говорится в сообщении.
Собянин уточнил, что в настоящее время согласована архитектурная концепция. «Проектировщики задумали здание разноцветных объемов в виде буквы Г — от теплых терракотовых до прохладных бирюзовых. Фасады школы украсят декоративные элементы в виде формул, символов и знаков», — рассказал мэр.
На прилегающей территории в свою очередь будут спортивные и игровые площадки, школьный стадион и зоны отдыха.
«Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с договором участия запланировано на 2027 год. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — добавил Собянин.