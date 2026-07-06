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Сергей Собянин: В Печатниках будет построен образовательный комплекс

Образовательный комплекс из детсада на 225 детей и школы на 500 учеников появится в районе Печатники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: Freepik

«В Печатниках, на ул. Южнопортовая, будет построен образовательный комплекс. Он расположится недалеко от двух новостроек, которые возводятся по программе реновации. Дошкольный блок разместится в трeхэтажной части здания, школа — в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа — 500 учеников», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что в настоящее время согласована архитектурная концепция. «Проектировщики задумали здание разноцветных объемов в виде буквы Г — от теплых терракотовых до прохладных бирюзовых. Фасады школы украсят декоративные элементы в виде формул, символов и знаков», — рассказал мэр.

На прилегающей территории в свою очередь будут спортивные и игровые площадки, школьный стадион и зоны отдыха.

«Завершение строительно-монтажных работ в соответствии с договором участия запланировано на 2027 год. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — добавил Собянин.

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