Сергей Собянин: В Печатниках будет построен образовательный комплекс

«В Печатниках, на ул. Южнопортовая, будет построен образовательный комплекс. Он расположится недалеко от двух новостроек, которые возводятся по программе реновации. Дошкольный блок разместится в трeхэтажной части здания, школа — в четырехэтажной. Садик примет 225 малышей, а школа — 500 учеников», — говорится в сообщении.