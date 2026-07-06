Семейные психологи будут работать в ЗАГСах Красноярского края в День семьи, любви и верности

8 июля, в среду, в ряде отделов ЗАГС Красноярского края психологи проконсультируют супружеские пары, которые находятся в шаге от развода. Специалисты помогут найти пути решения проблем и сохранить семью. • В Талнахском отделе ЗАГС Норильска с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) с парами будут работать психологи из Центра семьи «Норильский». • В Доме семейных торжеств Красноярска с 10:00 до 12:00 с супругами пообщаются семейный психолог и медиатор. • В отделе ЗАГС Ленинского района Красноярска с 10:00 до 12:00 пары проконсультируют психологи регионального отделения «Российский Красный Крест». Мероприятия пройдут в рамках краевой акции «Скажем НЕТ разводам», отметили в пресс-службе агентства ЗАГС Красноярского края.