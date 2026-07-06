В России создадут единый пакет цифровых решений для управления общественным транспортом

По словам замминистра транспорта, уровень цифровой зрелости общественного транспорта в российских регионах различается. При этом успешные практики уже есть не только в Москве, но и в Челябинске, Перми и ряде других регионов. Он отметил, что единый пакет цифровых решений позволит субъектам использовать готовые сервисы для управления общественным транспортом без необходимости разрабатывать их самостоятельно.