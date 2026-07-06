Две золотые медали завоевали каратисты из Нижнего Новгорода

Спортсмены из Нижнего Новгорода Арсений Баландин и Максим Виноградов завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в администрации города.
Турнир прошёл в Йошкар-Оле и собрал почти 500 участников из разных регионов страны. Победителями соревнований стали воспитанники комплексной спортивной школы «Надежда».
В городском департаменте физической культуры и спорта поздравили спортсменов с успешным выступлением и поблагодарили за подготовку тренера-преподавателя Шаига Гулиева, пожелав команде новых побед и достижений.
Ранее сообщалось, что нижегородские студенты заняли второе место на «Российской студвесне».