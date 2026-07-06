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Две золотые медали завоевали каратисты из Нижнего Новгорода

Воспитанники спортивной школы «Надежда» стали победителями всероссийских соревнований, в которых участвовали почти 500 спортсменов.

Спортсмены из Нижнего Новгорода Арсений Баландин и Максим Виноградов завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в администрации города.

Турнир прошёл в Йошкар-Оле и собрал почти 500 участников из разных регионов страны. Победителями соревнований стали воспитанники комплексной спортивной школы «Надежда».

В городском департаменте физической культуры и спорта поздравили спортсменов с успешным выступлением и поблагодарили за подготовку тренера-преподавателя Шаига Гулиева, пожелав команде новых побед и достижений.

Ранее сообщалось, что нижегородские студенты заняли второе место на «Российской студвесне».