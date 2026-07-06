Что можно и нельзя делать в ночь с 6 на 7 июля на Купалье в Беларуси — главный праздник лета

В Беларуси в ночь с 6 на 7 июля принято праздновать день Ивана Купала или Купалье — главный праздник лета. В купальскую ночь белорусы жгут костры и прыгают через них. И обязательно ходят в лес, чтобы найти цветок папоротника. В ночь праздника плетут венки и спускают их на воду.
Купалье, история.
Купалье — языческий праздник. Он всегда выпада на день летнего солнцестояния, когда было принято проводить ритуалы очищения и омовения. Существует мнение, что название праздника посвящено Иоанну Крестителю, так как его имя переводится как «Купатель». Но есть и мнение о том, что праздник посвящен богу полевых цветов и плодов Купале.
Купалье, традиции.
На главный праздник лето было принято жечь костры и прыгать через них. Особенно популярны прыжки были у молодых пар. Предки считали: если влюбленным удастся перепрыгнуть через огонь, взявшись за руки, то они будут неразлучны.
Еще одной традицией Купалья был поход в лес, чтобы найти «Папараць-кветку». Тот, кому удастся найти заветный цветок, сможет обладать удивительными качествами. Например, понимать язык природы и животных, лечить людей, а также видеть зарытые в земле клады.
Кроме того, на купальскую ночь плели венки из цветов, которые потом пускали по воде. Девушки пристально следили за ними. Если венок уплывет далеко, то это сулило счастье, а утонувшй предупреждал о печалях и бедах. А еще белорусы на Ивана Купалу купались в водоемах и умывались водой, так как она была целительной.
Купалье, что нельзя делать.
Запрещено давать деньги в долг, так как это может спровоцировать финансовые сложности. Не стоит поднимать деньги с земли. Кроме того, в водоемах на Купалье нельзя купаться пожилым людям и беременным женщинам. А еще на Купалье не рекомендуется грустить.
Купалье, что можно делать.
По традиции, в купальскую ночь купались в водоемах, пускали по воде венки, а также жгли костры, прыгая через них. Также белорусы ходили в лес, чтобы найти «Папараць-кветку». А еще умывались водой, которая, как считалась, была целительной, чтобы укрепить здоровье.
Купалье, народные приметы.
Согласно приметам, большое количество звезд на небе обещает большое количество гриибов. В том случае, если на траве роса, то урожай огурцов будет богатым.
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