Что можно и нельзя делать в ночь с 6 на 7 июля на Купалье в Беларуси — главный праздник лета

Кроме того, на купальскую ночь плели венки из цветов, которые потом пускали по воде. Девушки пристально следили за ними. Если венок уплывет далеко, то это сулило счастье, а утонувшй предупреждал о печалях и бедах. А еще белорусы на Ивана Купалу купались в водоемах и умывались водой, так как она была целительной.