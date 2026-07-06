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На белгородском коммерческом объекте взорвался БПЛА: есть жертва и ранные

На территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области сдетонировал беспилотник. В результате мужчина скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в райбольницу. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Коммерсантъ

На территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области сдетонировал беспилотник. В результате мужчина скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в райбольницу. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

У двоих пострадавших диагностировали баротравмы, для дальнейшего обследования их отправят в горбольницу № 2 облцентра. На месте атаки также поврежден автомобиль.

Сегодня утром дрон ВСУ ударил по машине в Грайворонском округе Белгородской области. В результате погиб мирный житель. За минувшие сутки при атаках на регион со стороны Украины были ранены два человека.

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