В Ростове и области обновились цены на бензин

За период с 23 по 29 июля 2026 года средняя стоимость бензина в области составляла 74,01 рубля за литр, это на 0,33 рубля больше, чем неделей раньше. В период с 16 по 22 июня бензина по области в среднем продавался по 73,68 рубля.