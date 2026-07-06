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Продажа недорогой икры станет основанием для проверок Роспотребнадзора

Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки производителей дешевых икру, молочных продуктов, обуви и шерстяной одежды.

Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки производителей дешевых продуктов.

Так, если розничная цена на икру, молочные продукты, обувь или шерстяную одежду окажется на 30% ниже среднемесячной по аналогичным товарам. Для сокосодержащих напитков порог отклонения предлагают установить в 60%. Индикатор разработали Роспотребнадзор и оператор «Честного знака» — маркировка будет фиксировать цены при выбытии товара из оборота и передавать данные контрольным органам.

Однако эксперты и участники рынка обратили внимание на недочеты подхода. Среднюю цену икры предлагают считать совокупно по лососевым и осетровым, несмотря на значительную разницу. Кроме того, в один ряд поставлена натуральная икра и дешевая структурированная. В «Союзмолоке» добавили, что среднемесячная цена не учитывает сезонных колебаний и акций, пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на «Ведомости».

В Роспотребнадзоре настаивают, что розничная цена как индикатор нагляднее закупочной. Однако эксперты опасаются обратного эффекта: ритейлеры и производители начнут удерживать цены выше порога, чтобы избежать проверок, а дешевые товары и промоакции уйдут с полок.

В Минсельхозе и ФАС заявили, что инициатива к ним не поступала.

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