Продажа недорогой икры станет основанием для проверок Роспотребнадзора

Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки производителей дешевых продуктов.
Так, если розничная цена на икру, молочные продукты, обувь или шерстяную одежду окажется на 30% ниже среднемесячной по аналогичным товарам. Для сокосодержащих напитков порог отклонения предлагают установить в 60%. Индикатор разработали Роспотребнадзор и оператор «Честного знака» — маркировка будет фиксировать цены при выбытии товара из оборота и передавать данные контрольным органам.
Однако эксперты и участники рынка обратили внимание на недочеты подхода. Среднюю цену икры предлагают считать совокупно по лососевым и осетровым, несмотря на значительную разницу. Кроме того, в один ряд поставлена натуральная икра и дешевая структурированная. В «Союзмолоке» добавили, что среднемесячная цена не учитывает сезонных колебаний и акций, пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на «Ведомости».
В Роспотребнадзоре настаивают, что розничная цена как индикатор нагляднее закупочной. Однако эксперты опасаются обратного эффекта: ритейлеры и производители начнут удерживать цены выше порога, чтобы избежать проверок, а дешевые товары и промоакции уйдут с полок.
В Минсельхозе и ФАС заявили, что инициатива к ним не поступала.
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