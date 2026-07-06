Продажа недорогой икры станет основанием для проверок Роспотребнадзора

Однако эксперты и участники рынка обратили внимание на недочеты подхода. Среднюю цену икры предлагают считать совокупно по лососевым и осетровым, несмотря на значительную разницу. Кроме того, в один ряд поставлена натуральная икра и дешевая структурированная. В «Союзмолоке» добавили, что среднемесячная цена не учитывает сезонных колебаний и акций, пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на «Ведомости».