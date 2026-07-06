Часть ростовчан осталась без воды из-за прорывов 6 июля

В трёх районах Ростова 6 июля ограничили водоснабжение из‑за порывов на водопроводных сетях. Об этом в соцсетях сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Без воды остались жители:
Ленинского района (в границах улиц Буденновский — Баумана — Семашко — Береговая);
Советского района (пр. Коммунистический, 3, 5, 7; ул. Тружеников, 26, 28, 30);
Пролетарского района (ул. 40 Лет Победы, 37−61, включая дома с дробями и литерами).
Специалисты ведут работы на аварийных участках. Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 19:00 7 июля.