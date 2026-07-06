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Часть ростовчан осталась без воды из-за прорывов 6 июля

Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная у себя в соцсетях.

В трёх районах Ростова 6 июля ограничили водоснабжение из‑за порывов на водопроводных сетях. Об этом в соцсетях сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Без воды остались жители:

Ленинского района (в границах улиц Буденновский — Баумана — Семашко — Береговая);

Советского района (пр. Коммунистический, 3, 5, 7; ул. Тружеников, 26, 28, 30);

Пролетарского района (ул. 40 Лет Победы, 37−61, включая дома с дробями и литерами).

Специалисты ведут работы на аварийных участках. Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 19:00 7 июля.