Красноярцев приглашают на особенный «Летний вечер на террасе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 июля Красноярская филармония впервые проведет концерт на террасе рядом с Малым концертным залом имени И. В. Шпиллера.
На открытой площадке с видом на Енисей и Виноградовский мост выступит Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина. За дирижерским пультом — заслуженный артист Красноярского края Тимур Кабдушев.
Особым гостем вечера станет заслуженный работник культуры Красноярского края Виталий Осипов. В программе — известные мелодии советской эстрады и саундтреки из кинофильмов.
Организаторы отмечают, что концерт пройдет в неформальном формате: зрители смогут не только слушать музыку, но и подпевать любимым песням.
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