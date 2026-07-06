Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива в Прикамье

«Уже договорились с группой компаний “Газпром” о дополнительных поставках топлива. Параллельно ведем работу с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объемов. С “Лукойлом” отлаживаем логистику поставок — важно ритмично снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию», — объяснил глава региона.