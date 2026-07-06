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Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива в Прикамье

Власти будут мониторить ситуацию совместно с УФАС.

Ситуацию с дефицитом топлива в Пермском крае прокомментировал глава региона Дмитрий Махонин.

Губернатор Прикамья встретился с руководителем регионального УФАС Александром Плаксиным и обсудил вопрос по топливообеспечению граждан.

По словам Дмитрий Махонина, в Пермском крае уже приняли ряд мер, чтобы на заправках не было проблем с бензином.

«Уже договорились с группой компаний “Газпром” о дополнительных поставках топлива. Параллельно ведем работу с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объемов. С “Лукойлом” отлаживаем логистику поставок — важно ритмично снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию», — объяснил глава региона.

Также губернатор уточнил, что все экстренные, коммунальные и общественные службы полностью обеспечены топливом.

Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов ежедневно следить за наличием бензина на АЗС и, в случае чего, оперативно реагировать вместе с УФАС.

Жители Пермского края могут обратиться с вопросами об изменениях цен на бензин и отсутствием топлива по телефонам горячей линии: 8 (342) 235−12−83, 8 (342) 235−11−83.

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