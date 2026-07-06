Странный сигнал? В поисках пропавших в Туве школьниц обыскали коттедж

Через некоторое время один из понятых вышел на улицу и сообщил: «Там действительно ведутся поиски. Сотрудники работают с кинологами, хотят поймать след. Но пока не удаётся. Проверяют каждый квадрат, каждый диван. Открываем подвал, холодильник. Вентиляционные трубы тоже смотрим. Ультрафиолетом проверяют. В доме посторонних людей нет. Только следствие ходит вместе с хозяином дома».