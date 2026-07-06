Объективные причины: в Калининграде объяснили, почему растут цены на рыбу

Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн. При этом квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%.