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Объективные причины: в Калининграде объяснили, почему растут цены на рыбу

Цены на местную рыбу зависят от сезона ее вылова.

Рост цен на рыбу имеет объективные причины. Об этом сообщило Агентство по рыболовству Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В последние годы наблюдается рост цен на продукты, в том числе и на рыбу. Он имеет объективные причины. На повышение стоимости оказывает влияние ряд факторов: удорожание процесса добычи рыбы: рост стоимости топлива, оборудования, орудий лова, обслуживания судов, зарплат сотрудников, увеличение налоговой нагрузки, повышение стоимости энергоресурсов, обслуживания оборудования, а также удорожание транспортировки и хранения рыбы, удорожание заморозки и переработки», — следует из ответа.

Цены на местную рыбу зависят в от сезона ее вылова и большого количества посредников при продаже. Так, местную свежевыловленную рыбу — леща, салаку, кильку, окуня речного, карася, чехонь и другие виды рыб — можно приобрести по доступной цене в период активного промысла, отмечает Агентство по рыболовству.

Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн. При этом квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%.

В Калининградской области в 2024 году объем продукции из морской рыбы составил 44 тыс. т, что на 5,6 тыс. т меньше, чем в 2023-м. Как отмечает Калининградстат, за первые семь месяцев этого года объём морской рыбы достиг 35,4 тыс. т.

Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.

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