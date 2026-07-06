Объективные причины: в Калининграде объяснили, почему растут цены на рыбу

Рост цен на рыбу имеет объективные причины. Об этом сообщило Агентство по рыболовству Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«В последние годы наблюдается рост цен на продукты, в том числе и на рыбу. Он имеет объективные причины. На повышение стоимости оказывает влияние ряд факторов: удорожание процесса добычи рыбы: рост стоимости топлива, оборудования, орудий лова, обслуживания судов, зарплат сотрудников, увеличение налоговой нагрузки, повышение стоимости энергоресурсов, обслуживания оборудования, а также удорожание транспортировки и хранения рыбы, удорожание заморозки и переработки», — следует из ответа.
Цены на местную рыбу зависят в от сезона ее вылова и большого количества посредников при продаже. Так, местную свежевыловленную рыбу — леща, салаку, кильку, окуня речного, карася, чехонь и другие виды рыб — можно приобрести по доступной цене в период активного промысла, отмечает Агентство по рыболовству.
Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн. При этом квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%.
В Калининградской области в 2024 году объем продукции из морской рыбы составил 44 тыс. т, что на 5,6 тыс. т меньше, чем в 2023-м. Как отмечает Калининградстат, за первые семь месяцев этого года объём морской рыбы достиг 35,4 тыс. т.
Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.