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Экс-зампред Воронежского облсуда Кучинский попытается вернуть судейскую мантию

Ушедший в отставку Евгений Кучинский просит ВККС отменить решение ради нового трудоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с просьбой о восстановлении статуса судьи. Вопрос будет рассмотрен на заседании коллегии 13 июля. Об этом сообщает издание De Facto 6 июля.

Уточняется, что прошение Евгений Кучинский мотивирует планами трудоустроиться на работу, которая по закону несовместима с нахождением судьи в отставке. Согласно ст. 3 Закона «О статусе судей», лица, прекратившие полномочия, не имеют права заниматься адвокатской, нотариальной деятельностью, работать прокурорами, следователями или дознавателями. Какую именно должность планирует занять экс-зампред, в повестке заседания не уточняется.

Напомним, Евгений Кучинский покинул пост по собственному желанию в апреле 2026 года. Причиной его ухода стала проверка Генпрокуратуры и ВККС, в ходе которой выяснилось, что стоимость активов судьи и его родственников в разы превышает официальные доходы.

Вскоре после отставки Мещанский районный суд Москвы по иску надзорного ведомства конфисковал в доход государства имущество, оформленное на Кучинского и его семью.