Экс-зампред Воронежского облсуда Кучинский попытается вернуть судейскую мантию

Уточняется, что прошение Евгений Кучинский мотивирует планами трудоустроиться на работу, которая по закону несовместима с нахождением судьи в отставке. Согласно ст. 3 Закона «О статусе судей», лица, прекратившие полномочия, не имеют права заниматься адвокатской, нотариальной деятельностью, работать прокурорами, следователями или дознавателями. Какую именно должность планирует занять экс-зампред, в повестке заседания не уточняется.