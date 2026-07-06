В поисках пропавших в Туве школьниц обыскали коттедж

Туву, где вот уже несколько суток сотни человек продолжают активные поиски загадочно пропавших девочек, взволновало таинственное сообщение.
Ночью 5 июля десятки жителей пришли к двухэтажному частному дому. Причиной сбора, по данным очевидцев, стала информация о том, что в нём якобы могут находиться пропавшие 13-летние девочки, 1 июля ушедшие на прогулку и не вернувшиеся с неё.
Откуда поступили такие сведения и подтвердились ли они — в материале krsk.aif.ru.
Кричали и стучали.
Ночью у кирпичного двухэтажного частного дома по одной из улиц столицы Тувы Кызыла, где уже пятые сутки ищут исчезнувших школьниц, начали собираться люди. По данным Альмиры Сенди, принимающей участие в поисках и освещающей их ход, поводом послужила информация о том, что пропавшие могут находиться в этом здании.
«Правоохранительные органы Республики пока не подтверждают сведения о том, что пропавшие девочки находятся в данном доме. Источник информации также неизвестен», — написала девушка в своём канале.
Сенди сообщила, что некоторые пытаются проникнуть на территорию строения, предостерегла людей от необдуманных действий и призвала дождаться полицию.
На видео с места событий, разошедшемся по соцсетям, слышны были крики и возмущённые голоса. Пришедшие к особняку говорили, что дом нужно обследовать, кто-то стучал в металлическую калитку. С территории доносился лай собаки.
«Проверяют каждый квадрат, каждый диван».
«Для обеспечения общественного порядка и координации работы правоохранительных органов на место незамедлительно прибыли министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов, руководство прокуратуры Кызыла и Управления Росгвардии по Республике Тыва, а также сотрудники Следственного управления СК России по РТ», — сообщили в полиции.
Министр успокоил людей, попросил разойтись и объяснил, что не стоит нарушать общественный порядок — специалисты всё проверят.
«Мы пятые сутки не спим», — донёсся голос одного из местных жителей, который, судя по всему, как и многие другие принимает участие в поисках с момента, когда стало известно о пропаже школьниц. Судя по кадрам очевидцев, люди, пришедшие к дому, были взволнованны.
Из числа собравшихся пригласили несколько понятых, которые прошли на территорию здания вместе с правоохранителями.
Через некоторое время один из понятых вышел на улицу и сообщил: «Там действительно ведутся поиски. Сотрудники работают с кинологами, хотят поймать след. Но пока не удаётся. Проверяют каждый квадрат, каждый диван. Открываем подвал, холодильник. Вентиляционные трубы тоже смотрим. Ультрафиолетом проверяют. В доме посторонних людей нет. Только следствие ходит вместе с хозяином дома».
На прозвучавший от кого-то из присутствующих вопрос, есть ли признаки того, что в коттедже могли находиться пропавшие, мужчина отвечает: «Пока что никаких признаков, честно говоря».
Граждане успокоились и начали расходиться.
«Проверяем все версии».
Кто же навёл людей на особняк, расположенный в районе проведения поисковых мероприятий?
По данным МВД, информация появилась в соцсетях и мессенджерах. Как сообщают местные жители, поделилась предположениями некая ясновидящая. Корреспондент krsk.aif.ru запросил подробности в пресс-службе Следственного комитета и ожидает ответа.
«Помимо того, что дети могли утонуть, мы проверяем все версии, так как возбуждено уголовное дело. Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятия. Поверьте, следственные органы, правоохранительные органы, МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы разобраться с данной ситуацией», — рассказал Юрий Завьялов журналистам.
На вопрос о результатах расследования дела министр ответил, что население информируют в рамках возможного.
«Есть тайна следствия, и об этом может говорить только руководитель Следственного комитета и сам следователь, — подчеркнул Завьялов, призвав граждан не создавать стихийных сборищ аналогичных тому, что состоялось в ночь с 5 на 6 июля. — Это точно не поможет разобраться и найти наших детей».
Глава республики Тыва обратился к гражданам, призвав сохранять спокойствие и не усугублять ситуацию.
«Предположениями заниматься не нужно, следствие всё покажет. Понимаю возмущение и боль людей. Наш народ сутками не спал, разыскивая детей. Весь наш сплочённый регион объединился ради этого, и граждане имеют полное право знать правду. Поэтому перед ответственными службами поставлена задача работать максимально открыто и оперативно информировать жителей. Вся официальная информация о ходе дела будет доводиться до вас своевременно и из первых уст. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам», — написал в своём официальном канале Владислав Ховалыг.
Глава Тувы поручил создать координационный республиканский штаб, мобилизовать молодёжные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО к поискам пропавших.
По данным ТАСС, следствие рассматривает три основные версии произошедшего с исчезнувшими школьницами: возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий.
Поисковая операция в регионе продолжается. Мы следим за развитием событий и сообщаем новые детали, как только они становятся известны.