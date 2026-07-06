В Дзержинске благоустраивают территорию вокруг музыкальной школы № 3

В Детской музыкальной школе № 3 имени Н. К. Гусельникова продолжаются работы по благоустройству пришкольной территории. В прошлом году учреждение стало победителем губернаторского проекта «Вам решать!», что позволило полностью обновить фасад и установить современную входную группу с пандусом. Об этом сообщает мэр Михаил Клинков в своем телеграм-канале.