В Прикамье сняли действие режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер»

Министерство территориальной безопасности и РСЧС сообщили о снятии 6 июля в 14:02 режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковер». Режимы гражданского оповещения действовал более около шести часов с 08:30.
На время действия режимов все оперативные службы региона перевели в полную готовность. Жителей Прикамья призвали быть внимательными и не поддаваться панике. Для вызова экстренных служб предлагалось звонить по тел. «112».
Сигнал «Беспилотная опасность» является режимом гражданского оповещения об угрозе атаки БПЛА. При этом сигнале региональные власти вводят предупредительные меры.
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