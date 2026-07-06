В Дзержинске начался капитальный ремонт многоквартирных домов

Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Дзержинске. Глава города Михаил Клинков провел выездное рабочее совещание на нескольких объектах и проверил ход работ. Об этом он рассказал в своих социальных сетях:
«Вместе с заместителем главы Денисом Дергуновым посмотрели работы на трех домах по адресам: ул. Ватутина, д. 21/20; ул. Клюквина, д. 11; ул. Октябрьская, д. 59/9. На месте обсудили вопросы с представителями подрядной организации ООО “ПРОЕКТ-НН” и с жителями, проверили, что все идет согласно утвержденному графику и с тем качеством, которое мы ожидаем.
По итогам проверки могу сказать: работы ведутся в графике, подрядчик демонстрирует хорошую динамику. На каждом объекте выполняются ремонт кровли (замена стропил, устройство водостока) и обновление фасадов (штукатурка, окраска). Например, на доме № 21/20 по улице Ватутина фасадные работы выполнены уже на 30%, а в доме № 11 на Клюквина кровля готова на 25%. Это хорошие показатели, которые подтверждают серьезный настрой подрядчика.
Конечно, капитальный ремонт — это всегда определенные неудобства: шум, пыль. Понимаю обращения жителей, но надо некоторое время потерпеть, результат того стоит. Отдельно обсудили производственный вопрос по дому № 11 на Клюквина — сохранение арт-объекта «Звездная ночь». Вопрос непростой, будем искать решение.
Общее впечатление от объезда положительное. Контракты заключены, материалы в наличии, техника работает. Уверен, что жители будут довольны результатами этой большой работы. В 2026—2027 годах работы пройдут в 63 жилых многоквартирных домах. Программа капитального ремонта включает 81 вид работ, среди которых ремонт кровель, фасадов, инженерных систем, фундаментов и подвалов — все, что нужно для продления безопасной эксплуатации наших домов.
Если у вас возникают вопросы, связанные с капремонтом вашего дома, обращайтесь в МКУ «Городское жилье» по телефону 26−09−07 или лично по адресу: пр-т Ленина, 73/1".