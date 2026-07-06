В Дзержинске начался капитальный ремонт многоквартирных домов

По итогам проверки могу сказать: работы ведутся в графике, подрядчик демонстрирует хорошую динамику. На каждом объекте выполняются ремонт кровли (замена стропил, устройство водостока) и обновление фасадов (штукатурка, окраска). Например, на доме № 21/20 по улице Ватутина фасадные работы выполнены уже на 30%, а в доме № 11 на Клюквина кровля готова на 25%. Это хорошие показатели, которые подтверждают серьезный настрой подрядчика.