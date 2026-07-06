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Три человека погибли на пожарах с 29 июня по 5 июля в Нижегородской области

Специалисты МЧС спасли 26 человек на пожарах в Нижегородской области за неделю с 29 июня по 5 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Жертвами пожаров в Нижегородской области на прошлой неделе стали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

С 29 июня по 5 июля работники чрезвычайного ведомства спасли 26 человек, 4 из них — дети. За семь дней в регионе произошло 89 пожаров. 209 нижегородцев пришлось эвакуировать с места происшествия.

Также на минувшей неделе пожарных МЧС 71 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

Напомним, прокуратура проводит проверку после гибели ребенка во время урагана в Арзамасе. Причиной трагедии стало обрушение конструкций строящегося дома.

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