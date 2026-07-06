Три человека погибли на пожарах с 29 июня по 5 июля в Нижегородской области

Жертвами пожаров в Нижегородской области на прошлой неделе стали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
С 29 июня по 5 июля работники чрезвычайного ведомства спасли 26 человек, 4 из них — дети. За семь дней в регионе произошло 89 пожаров. 209 нижегородцев пришлось эвакуировать с места происшествия.
Также на минувшей неделе пожарных МЧС 71 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.
Напомним, прокуратура проводит проверку после гибели ребенка во время урагана в Арзамасе. Причиной трагедии стало обрушение конструкций строящегося дома.
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