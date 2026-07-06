Мальдивы без пересадок: из Новосибирска запустили прямые рейсы

По пути предусмотрена техническая посадка в Джайпуре (Индия) для дозаправки, пассажиры останутся на борту. Из Новосибирска самолёт вылетает в 04:25, прибывает в Мале в 13:00 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 14:10 и приземляется в Толмачёво в 02:30 следующего дня. Стоимость перелёта туда-обратно начинается от 91 тысячи рублей. Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в приложении и в офисах продаж. Мальдивы остаются одним из самых популярных пляжных направлений благодаря круглогодичному теплу и развитой инфраструктуре. Прямой рейс избавит сибиряков от пересадок в Москве или зарубежных хабах.