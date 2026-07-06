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Мальдивы без пересадок: из Новосибирска запустили прямые рейсы

С 30 октября 2026 года жители Новосибирска смогут улететь на Мальдивы без пересадок. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на новый рейс из Толмачёво в Мале, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на Airbus A320. Время в пути — около 10,5 часов.

Источник: НДН.ИНФО

По пути предусмотрена техническая посадка в Джайпуре (Индия) для дозаправки, пассажиры останутся на борту. Из Новосибирска самолёт вылетает в 04:25, прибывает в Мале в 13:00 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 14:10 и приземляется в Толмачёво в 02:30 следующего дня. Стоимость перелёта туда-обратно начинается от 91 тысячи рублей. Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в приложении и в офисах продаж. Мальдивы остаются одним из самых популярных пляжных направлений благодаря круглогодичному теплу и развитой инфраструктуре. Прямой рейс избавит сибиряков от пересадок в Москве или зарубежных хабах.

Ранее мы писали о том, что Россия и Индонезия обсуждают возможность прямых авиарейсов на популярнейший остров-курорт Вера Ветрова.